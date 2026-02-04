BIGBANG・D-LITE、秋山成勲＆キム・ジョングクとタッグ！“男の中の男”が織りなす新バラエティ出演へ | RBB TODAY

BIGBANGのD-LITEが、総合格闘家でタレントの秋山成勲、歌手キム・ジョングクとともに新バラエティ番組に出演する。

D-LITEは、4月に初放送予定の新バラエティ『サンナムジャの旅行法』（原題、SBS Plus）に出演し、秋山成勲、キム・ジョングクらと“大混乱トリオ”を結成する。

『サンナムジャの旅行法』（原題）は、本能に忠実な“サンナムジャ（男の中の男）”たちが、計画も台本もなく即興で旅に出るリアリティ番組だ。圧倒的な男らしさを誇る秋山成勲とキム・ジョングクが強力なコンビネーションを完成させ、強者だけが生き残る“超リアル旅バラエティ”を届ける。

サバイバルバラエティの新たな境地を切り開いた『ジャングルの法則』や『ジャングルごはん』を演出したキム・ジンホPDら“ジャングルの法則”最強ドリームチームの制作陣が集結し、期待を高めている。

圧倒的な歌唱力と明るいエネルギー、独特のバラエティセンスで愛されるD-LITEは、秋山成勲、キム・ジョングクとともに、本能むき出しの旅に参加。デビュー後初となる旅行バラエティに挑戦する。D-LITEは、キム・ジョングクとはバラエティ番組『ファミリーがやってきた』で共演経験があり、秋山成勲とは本当の兄弟のような親しい関係を築いてきた。3人は、他の番組では見られない破格の相性を披露し、抜群のシナジーを生み出す見通しだ。

D-LITEは「兄さんたちを気持ちよくサポートしに来た」と語り、「この番組がなければ兄さんたちと一生旅行に行けないと思って参加した」と出演の理由を明かした。さらに、「男らしさは全く求めていないが、自分は柔らかいけれど折れない男だ」と語り、真逆の性格が生む緊張感にも言及した。

秋山成勲を“野生味あふれる原始人”、キム・ジョングクを“動物園のトラ”に例えて表現したD-LITEは、自身を「たまにトラをからかって腕をかまれ、謝る調教師」と説明し、笑いを誘った。さらに「愛嬌で道案内をする」と語り、調整力に優れた“荷物持ち役”を自ら引き受け、爆発的な化学反応への期待を高めた。

一方でD-LITEは「旅行プランを細かく立てるタイプではなく、出国・帰国の日と時間だけを合わせる」「食べ物への抵抗がなく、冒険心に満ちている」とも語り、秋山成勲、キム・ジョングクとの即興旅行への高い適応力を予告。番組で見せる予測不能な活躍に注目が集まる。

制作陣は「明るいエネルギーに満ちたD-LITEならではのサポート力で、ジェットコースターのように一瞬も退屈しない旅になるだろう」とし、「秋山成勲、キム・ジョングク、D-LITEが作り上げるこれまでにない新感覚の男らしい旅に期待してほしい」とコメントした。

なお、SBS Plusの新バラエティ番組『サンナムジャの旅行法』（原題）は、4月に初放送予定だ。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。

