元プロ野球選手、麻薬密輸組織の海外総責任者として起訴　アスリートの不祥事相次ぐ韓国 | RBB TODAY

プロスポーツ選手による不祥事が後を絶たない韓国。

飲酒運転や八百長、薬物使用に続き、薬物密輸組織の“総責任者”まで登場した。

【注目】広島カープの“ゾンビたばこ”事件、韓国では看護助手が荒稼ぎ

韓国の元プロ野球選手が、薬物密輸組織の海外側の総責任者として活動した疑いで、身柄を拘束されたまま起訴された。報道によると、この人物は元プロではあるものの、プレー期間は短く、目立った記録は残していないという。

イメージ

釜山地検の強力犯罪捜査部はこのほど、特定犯罪加重処罰法違反（向精神薬）などの疑いでA（33）とB（30）を拘束起訴した。検察は、2人が昨年9月から約1カ月の間に3回にわたり、タイからケタミン1.9kg（時価1億ウォン＝約1000万円相当）を韓国に密輸した疑いがあるとしている。またAは、タイのクラブで覚醒剤を1回使用した疑いもあわせて持たれている。

捜査では、運び役の供述も手がかりになった。運び役が「忠清南道の人に見えた」「大田を本拠地とするプロ野球チームの熱烈なファンのようだった」といった趣旨で話し、検察はこれを踏まえてAが元プロ野球選手であることを確認したという。

（写真提供＝OSEN）大田を本拠地とするプロ野球チーム、ハンファ・イーグルスの本拠地「大田ハンファ生命ボールパーク」

検察関係者は、韓国国内の流通役など残るメンバーの摘発を進めるとともに、犯罪収益の徹底した追徴と、公判維持にも全力を尽くす方針だと述べている。

■カープ羽月の“ゾンビたばこ”事件、韓国では看護助手が荒稼ぎ

■「韓日麻薬スターの共演だ」パク・ユチョン－田口淳之介、ドラマ出演に韓国では賛否

■衝撃！麻薬の副作用なのか…ユチョンの過去の“脚の傷”写真がネット拡散で話題