RIIZE、日本新曲『All of You』先行公開へ　男性グループ“最短”の東京ドーム公演も控え注目集まる | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZE（ライズ）の日本新曲『All of You』が先行公開される。

RIIZEは来る2月18日に、日本2ndシングル『All of You』を現地でリリースする予定だ。

それに先立ち、2月9日0時に各種グローバル音楽プラットフォームを通じて、同名タイトル曲『All of You』の音源を先行公開し、シングルに関連したさまざまなプロモーションを展開する。

タイトル曲『All of You』は、重厚なドラムビートを軸に、エレクトロニックサウンドとビッグバンド要素が調和したヒップホップ曲で、相手のどんな姿もありのまま愛するという、RIIZEらしい告白ソングとなっている。

イントロから楽曲の雰囲気を引き上げるメンバー、ショウタロウのナレーションをはじめ、力強いサウンドと対照的な甘い歌詞表現が特徴で、各サビのラストを飾る韓国語の「愛してる」というフレーズも、聴きどころのひとつだ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

今回のシングルは、2024年9月に発売されたRIIZEの日本デビューシングル『Lucky』以来、約1年5カ月ぶりの新作となる。

『Lucky』は日本レコード協会のゴールドディスク部門で「プラチナ」（累計出荷25万枚以上）認定を受けたほか、オリコン週間シングル・合算シングルチャート1位、ビルボードジャパンの週間トップ・シングル・セールス・チャート1位を記録するなど、現地デビューと同時に高い人気を獲得しており、『All of You』にも注目が集まっている。

なおRIIZEは、シングル発売に続き、2月21～23日に東京ドームで初のワールドツアー「RIIZING LOUD」のスペシャルエディション公演を開催する。これは「K-POPボーイズグループとして最短期間での東京ドーム公演」という記録になる見通しだ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

