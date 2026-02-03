 ビジュ激変で“痩身注射”も疑われた歌姫がさらにシュッと…韓国人気デュオ、新プロフィール写真公開 | RBB TODAY
ビジュ激変で“痩身注射”も疑われた歌姫がさらにシュッと…韓国人気デュオ、新プロフィール写真公開

兄妹デュオのAKMUが、新しいプロフィール写真とともに新たなスタートを告げた。

2月3日、AKMUはSNSを通じて「“インスピレーションの泉”AKMUの新しい拠点です。‘Cemter（泉は韓国語でセムターと読む）of Inspiration’ is a new shelter for AKMU」という文章とともに新しいプロフィール写真を公開した。

【写真】AKMU・妹、ビジュ激変で注射疑惑

これに先立ち、去る1月20日、AKMUはWeverseを通じて「AKMUとYGエンターテインメントの専属契約が終了したため、所属事務所をCemter of Inspirationに移籍する」とし、「移籍日は2026年1月27日」と明らかにした。

Cemter of Inspirationは、兄イ・チャンヒョクが2023年と2025年に開催した展覧会の名前でもある。

イ・スヒョン
（左：写真提供＝OSEN、右：Cemter of Inspiration）イ・スヒョン
AKMU
（写真＝Cemter of Inspiration）AKMU

AKMUは移籍と同時に、新しいプロフィール写真も公開した。2026年の始まりとともにハードなトレーニングを行ったイ・チャンヒョクと妹イ・スヒョン。なかでも、イ・スヒョンは見違えるほど痩せていた。腰まで伸びる髪が目を引くなか、兄と同じくらい鋭い顎のラインが際立ち、新たなスタートに対する意志の強さが伺える。

イ・スヒョンのダイエットは、2025年から話題になっている。痩せたことにより、一部の人は痩身注射などを疑ったが、彼女は無念さを表し、運動と食事だけでダイエット中であることを明らかにした。

なお、AKMUは2013年にSBSのオーディション番組『K-POP STAR』シーズン2で優勝した後にデビューして数多くのヒット曲をリリースし、人気を博している。

【写真】イ・スヒョンが痩せられなかった理由…過食症の過去を告白

【画像】「G-DRAGONと出くわしたのは…」“同じYG所属”だったAKMUが暴露

YGエンタを離れるAKMU…12年ぶりに独立を決意した理由

《スポーツソウル日本版》

