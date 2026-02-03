“入隊間近”のWanna Oneカン・ダニエル、アニメ映画OSTを制作！企画から歌唱まで全過程を主導 | RBB TODAY

Wanna One出身の歌手カン・ダニエルが、グローバルアニメーション映画のOST制作を手がけた。

カン・ダニエルは、グローバルアニメーション映画『LEGEND OF MEGA RACE』のOSTを、企画から歌唱、作曲、サウンドデザイン、感情線の設計に至るまで、制作の全過程を自ら主導して完成させた。

グローバル市場をターゲットにしたプロジェクトであるだけに、今回のOSTは韓国内にとどまらず、全世界の観客にカン・ダニエルの音楽的魅力を届けるものと期待されている。

『LEGEND OF MEGA RACE』は、映画『NUTJOB』シリーズでハリウッドの興行収入2位を記録した3Dアニメーション制作会社レッドローバーの最新作だ。未来都市を舞台に、時空を超えるレース、SF、成長物語を融合させたファミリーアニメーション作品で、今年、韓国やアメリカをはじめとする世界各国の劇場で公開予定だ。

OST制作には、プロデューサーのBIBLEINも参加。単なる劇中音楽にとどまらず、映画が持つスピード感や都市の空気感、登場人物の感情を“音楽に変換する”ことを目標に制作が進められた。レースならではの疾走感、都市を駆け抜ける視線、そしてその中で生きるキャラクターの内面を楽曲に落とし込んだ。

カン・ダニエルがプロデュースおよび歌唱に参加した『LEGEND OF MEGA RACE』のOSTは、映画公開と同時にリリースされる予定だ。全世界での配信は、米ナスダック上場企業グローバル・インタラクティブ・テクノロジーズ（GITS）が担当し、マスターレコーディングの管理・活用権を含む配信、商業リリース、プロモーションをプラットフォーム「Faning」を通じて展開する。

なお、カン・ダニエルは、2月9日に陸軍の現役兵として入隊する予定だ。

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。

