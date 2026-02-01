BTSが復活前にまた快挙!! MVが再生回数8億回を突破…B通算10作目 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、新たに再生回数8億回のミュージックビデオ（MV）を保有することとなった。

BTSが2016年5月に発売したスペシャルアルバム『花様年華 Young Forever』の収録曲『Save ME』のMVが、2月1日午前2時2分頃、YouTubeでの再生回数8億回を突破した。

【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？

これにより『Save ME』は、BTSにとって10作目の「8億ビューMV」となった。発売から約9年9か月が経過したアルバムの収録曲であるにもかかわらず、根強い人気を誇っている。これは時間が経過しても変わることのないBTSのグローバルな影響力と、ファンの支持を象徴する結果といえる。

『Save ME』は、トロピカル・ハウスとフューチャー・ベースの要素を組み合わせた楽曲で、BTSの感性的な歌声と爽やかなサウンドが際立っている。抒情的なリズムに乗せた「その手を差し伸べて、save me」という歌詞は、曲が持つ切ない感情をより鮮明に伝えている。

MVはワンテイク技法で撮影され、7人のメンバーのパフォーマンスに完全に集中できるよう演出された。低く垂れ込めた雲と強風を背景に歌うBTSの姿は、曲の叙情的な雰囲気をいっそう引き立てている。

BTSは来る3月20日、フルアルバム第5集『ARIRANG』（アリラン）を発売する。全14トラックが収録される今回のアルバムは、グループのアイデンティティと、恋しさや深い愛という普遍的な感情を込めている。

『ARIRANG』は発売前から記録的なヒットを予告している。予約販売開始から1週間で先売注文量が406万枚を突破し、世界最大級の音楽ストリーミングプラットフォーム、Spotify（スポティファイ）では、事前保存（Pre-save）開始から4日目で200万回を記録した。今回の新譜を通じてBTSが打ち立てる新記録に関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

