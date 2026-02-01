家族や知人に迷惑をかけまいと最後まで病気を秘密に…人気番組の司会を25年も務めた韓国ベテランMC、4周忌 | RBB TODAY

韓国ベテランMCのホ・チャムさんがこの世を去って、4年が経過した。

ホ・チャムさんは2022年2月1日、肝臓がんで息を引き取った。享年72歳。

【写真】女性アシスタントは21人…ホ・チャムさんが死去

故人は1972年に『7大歌手ショー』（TBC）のMCとしてデビュー。その後、KBSの人気番組『家族娯楽館』では25年間にわたり司会を務めた。

交通事故で1週休んだ以外は、一度も欠席しなかったという。同番組の女性アシスタントは21人にも及ぶ。

『家族娯楽館』以外にも、『トロット八道江山』（SBS）、『8道のど自慢』（京仁放送）、『ゴールデンヒットソング』（Mnet）など、数多くの音楽番組の司会も担当。その優れた進行力が評価され、2005年には「大韓民国芸能芸術賞」のテレビ進行賞、2006年には「KBS芸能大賞」の功労賞を受賞している。

亡くなる1カ月前…最後の出演

（写真提供＝OSEN）ホ・チャムさん

2008年の健康診断で大腸腺腫が見つかり、闘病を開始。その後は健康を取り戻し、田舎での生活を楽しみながら仕事を続けていたが、亡くなる1カ月前に『真理食堂』（JTBC）に出演し、体調の悪化を明かしていた。

その直後の訃報に多くの人が衝撃を受けた。彼は家族や知人に迷惑をかけまいと、最後まで病気を秘密にし、静かに闘病を続けていたという。

長年、『家族娯楽館』で共演したソン・ミナは「先生は私のロールモデルでした。スタジオの外では優しくて面白く、時にはおじさんのようであり、時には友達のような存在でした」と語った。

また、『親指の帝王』（MBN）、『ナイゴチャム』（tvN）で共演したオ・ジョンヨンさんも哀悼の意を表した。

「先生はどこに行っても大人なのに、決して重苦しい雰囲気がなく、後輩にも気を遣う方でした。闘病中も周りに秘密にしていたと聞きました。もう会えないことがとても寂しく、先生の声が恋しいです」

（記事提供＝OSEN）

■元恋人だった女優と20年ぶりに再会し結婚するも、日本で急死 韓国歌手の夫が1周忌の記念像をデザイン

■整形失敗で“うつ病”を患った過去も…多くの人に愛された韓国女優が突然この世を去って9年

■フランスで認知症の闘病中、財産めぐって家族に裁判を起こされた晩年…韓国大女優、3周忌