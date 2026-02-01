TWICE・ダヒョン、レアな“布少なめ”SHOTが話題！露出が目立つ衣装で健康美全開に | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが健康的な美しさを惜しみなく披露した。

去る1月31日、ダヒョンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「1月のダヒョン」という言葉とともにウサギの顔の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」中の彼女の様子を捉えたものである。1月はカナダとアメリカを周った。

写真のなかのダヒョンは、強烈な魅力が際立つ衣装を着用している。普段の清純なイメージとは異なる、クールなコンセプトの衣装で鍛え上げられた腹筋も露わにした。

（写真＝ダヒョンInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「女神すぎる」「腹筋かっこよすぎ」「年を取るほど魅力が増すワインみたい」といった反応が寄せられていた。

なお、ダヒョンが所属するTWICEはワールドツアーを開催中で、来る4月には東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で追加公演を行う予定だ。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

