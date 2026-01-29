ILLIT、待望の初ライブツアー詳細解禁！東京・大阪など全国5都市11公演で開催決定 | RBB TODAY

ILLITの初のライブツアー日本公演「ILLIT LIVE 'PRESS START︎︎(ハート)' in JAPAN」（以下、「PRESS START︎︎」）の詳細が決定した。

ILLITは、6月13日・14日の愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを皮切りに、6月20日・21日に大阪・オリックス劇場、6月29日・30日に福岡・福岡サンパレス、7月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月23日・25日・26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで5都市11公演を開催する。

愛知・福岡・兵庫・東京での単独公演は初めてとなり、より多くの場所でファンと交流できる公演に多くの期待が寄せられている。

昨年開催された初のファンコンサートの日本公演「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」は、8~9月にかけて神奈川・ぴあアリーナMM、と大阪・大阪城ホールで2都市4公演のアリーナツアーとして開催し、全公演で全席が売り切れるほどの大盛況を記録した。

その後も「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」などの大型ステージで多彩な魅力を発揮し、話題を呼んできたILLIT。アーティストとして新たな旅路へと踏み出す「初実行」の瞬間という意味がタイトルに込められた「PRESS START︎︎」に期待が高まる。

今年も日本公演開催、そして5都市というより多くの場所でGLLIT(ファンダム名)の皆さんとお会いできることになり、とても嬉しいです！

より成長した姿をお見せするので、楽しみにしていてくださいね。

今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

