元人気K-POPアイドル、芸能界を離れた今の職業は？女優を経てたどり着いた意外な“サードキャリア” | RBB TODAY

ガールズグループgugudan（ググダン）出身のハナが、意外な現在の職業を明かし、注目を集めている。

ハナは1月27日、自身のインスタグラムで久しぶりにファンとの質疑応答を実施。その中で「海外で何の仕事をしているのか」「客室乗務員なのか」との質問が寄せられると、「客室乗務員として働いています。ビューンビューン、ホン・ギルドンみたいに飛び回っています」と答え、現在の職業を公式に認めた。

【写真】ハナ、炎上練習生と食事

公開された写真には、海外の街並みやレストランを背景に、穏やかな表情で日常を楽しむ様子が収められている。近況については、「最近は読書やドラマ、漫画に趣味が移りました」と明かし、夏目漱石の『こころ』、アントン・チェーホフの『恋について』、サマセット・モームの『人間の絆』などを読んだことも紹介した。

また、「やりたくないことをしなければならない時、どんな気持ちで向き合うか」という質問には、「成長の機会だと思って、“これを終えた自分はすごく立派でかっこいいはず”と考えるようにしている」と回答。「きっと学ぶことがあるし、その経験が、のちに本当にやりたいことをする時にも良い影響を与えてくれる」と前向きな考えを語った。

（画像＝ハナInstagram）

（写真提供＝OSEN）アイドル時代のハナ

ハナは2016年にgugudanのリーダーとしてデビューし、ビジュアルと実力を兼ね備えたメンバーとして多くの支持を集めた。グループ活動終了後は女優に転向し、本名のシン・ボラ名義でドラマなどに出演しながらキャリアを積んできた。

そして現在は、客室乗務員という新たな職業を選び、まったく異なるフィールドで新たな人生を歩んでいる。アイドル、女優、そして航空業界と、その柔軟なキャリア形成に注目が集まっている。

