NCT・テン、山﨑賢人との2ショット公開！“異次元オーラ”に反響続々「美の共演」「激アツ」 | RBB TODAY

NCTのテンと日本の人気俳優との2ショットが話題を呼んでいる。

1月29日、テンが所属するNCTの公式インスタグラムに俳優・山﨑賢人との2ショットが公開された。

【写真】テン、あのちゃんとレア2SHOT

公開された写真は、2人がブランドアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「サンローラン（SAINT LAURENT）」2026冬メンズコレクションのショー会場で撮影されたものだ。

テンは、モーヴカラーのトレンチコートにシックなシャツとネクタイを合わせたスタイリングで、洗練されたオーラを放っている。一方、山﨑賢人は鮮やかなレッドが印象的なトップスにシンプルなボトムスを合わせ、色気とモダンさを兼ね備えた装いを披露。

（写真＝NCT公式Instagram）テン、山﨑賢人

山﨑賢人も自身のインスタグラムにテンとの2ショットを投稿しており、グローバルアーティストと日本を代表する俳優の共演に、世界中のファンから大きな反響が寄せられた。

（写真＝山﨑賢人Instagram）テン、山﨑賢人

投稿を見たファンからは「美の共演」「異次元のオーラ」「激アツ」「イケメンすぎる」などのコメントが寄せられている。

なお、テンが所属するNCTの派生ユニットWayVは、1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

