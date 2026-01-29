日本人K-POPアイドル同士の熱愛説？ RIIZE・ショウタロウ、aespa・ジゼルとの噂に直接言及 | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZE（ライズ）のショウタロウが、aespa（エスパ）のジゼルとの熱愛説について否定した。

ショウタロウは1月29日、ライブ配信を行い、ファンとの交流に臨んだ。

黒のジップアップフーディーを着たリラックスした姿でカメラの前に立ち、近況を伝えた。

この日、ショウタロウはSNSで言及されている、所属事務所の先輩であるジゼルとの熱愛説について立場を明らかにした。一部のファンがコメント欄で、ジゼルとの熱愛説に触れたためだ。

ショウタロウは「さっきからコメントで変な話が上がってきて、ジゼルと付き合っているのかという話が出ているが、僕たちはまったくそういう関係ではない。同じ会社の先輩であり、親しい友人ではあるが、恋愛関係ではまったくないので誤解しないでほしい」と述べ、熱愛説を否定した。

（写真提供＝OSEN）ショウタロウ（左）とジゼル

続けて「わざわざこうしたことに反応したくはなかった」と付け加えた。ファンが傷つくことを懸念し、事実ではない噂については言及を避けようとしていたが、コメントが続いたため、明確に否定した形だ。

ショウタロウとジゼルは、SMエンターテインメント所属の先輩・後輩関係であり、親しい同僚だ。2人とも日本国籍という共通点がある。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

