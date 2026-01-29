Stray Kids、第4世代ボーイズグループ初の快挙！大ヒット曲『God's Menu』がSpotify5億回再生突破 | RBB TODAY

Stray Kidsの大ヒット曲『God's Menu』が、K-POP第4世代ボーイズグループの楽曲として初めて、Spotifyで5億回再生を達成した。

Stray Kidsの1stフルアルバムのタイトル曲『God's Menu』は、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyにおいて、累計再生数5億回を突破。これにより、1stフルアルバムのリパッケージ作品『IN生（IN LIFE）』で、K-POP第4世代ボーイズグループとして初の「単一アルバムSpotify15億回再生」を記録し、また一つ新たな快挙を打ち立てた。

『God's Menu』は、バンチャン、チャンビン、ハンからなるグループ内プロデュースチーム・3RACHAが作詞・作曲を手がけた楽曲で、「Stray Kidsこそが一つのジャンルである」という強烈な印象を世界に刻み込んだ。ひとたび聴けば耳から離れない中毒性の高いメロディー、独創的な歌詞、実験的なパフォーマンスが融合し、グローバルな人気を獲得した。

Stray Kidsは2026年の幕開けから“K-POPチャンピオン”としての存在感を改めて証明し、今後もその活躍の場を広げていく見通しだ。

1月22日（現地時間）には、フランス・パリのラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で開催された「黄色いコインを集めるチャリティーイベント（Le Gala des Pièces Jaunes）」に、G-DRAGON、クリスティーナ・アギレラら世界的アーティストとともに参加し、“グローバル・トップアーティスト”としての存在感を示した。

その勢いのまま、6月6日にはアメリカ・ニューヨークで開催される「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」、9月11日にはブラジルの「ロック・イン・リオ（Rock in Rio）」にヘッドライナーとして出演し、世界中の観客と熱いステージを繰り広げる予定だ。

