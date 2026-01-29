“i-dleの弟分”NOWZ（ナウズ）、日本正式デビュー決定！日本人ラッパーYRD Leoがフィーチャリング参加 | RBB TODAY

i-dleが所属するCUBEエンターテインメントのボーイズグループNOWZ（ナウズ）が、日本正式デビューを果たす。

NOWZは、3月4日に全5曲を収録した日本1st EP『NOWZ』をリリースする。

【注目】NOWZ、デビュー1年で改名＆リブランディング

本作には、日本の有名ラッパー・YRD Leoがフィーチャリング参加したタイトル曲『AMMO（feat. YRD Leo）』をはじめ、昨年リリースされた3rdシングルの収録曲『HomeRUN』『GET BUCK』『Run with me』と1stアルバム『IGNITION』の『Fly to the youth』の日本語バージョンが収録され、原曲とは異なる魅力を感じさせる内容となっている。

（写真＝CUBEエンターテインメント）NOWZ

タイトル曲『AMMO（feat. YRD Leo）』は、強烈でドラマチックな展開が印象的なHIPHOPトラック。NOWZとコラボレーションするYRD Leoは、繊細な歌詞と個性的な声色で日本で注目を集めるラッパーで、2021年に発表した楽曲『Bye』がSNSを中心に話題となった。

また、NOWZは日本1st EPのリリースを記念したイベントも開催する。3月5日・6日には東京・タワーレコード渋谷店でミニライブおよび特典会を実施し、7日・8日にはららぽーとTOKYO-BAYを訪れ、日本のファンとの交流を深める予定だ。

なお、NOWZは、昨年10月に米ビルボードの「今月のK-POPルーキー（Billboard's K-Pop Rookie of the Month）」に選出されたほか、1stミニアルバム『IGNITION』のタイトル曲『EVERGLOW』が米ビルボード「2025年ベストK-POPソング：スタッフ選定（The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks）」に選ばれるなど、次世代ボーイズグループとして注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

