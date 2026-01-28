【速報】ミン・ヒジン、HYBEの“NewJeans解体”に憂慮　「引き抜き疑惑」にはメンバーの家族が関与と説明 | RBB TODAY

ADOR元代表のミン・ヒジン側が、いわゆる「NewJeansのタンパリング疑惑」について反論した。

ミン・ヒジンの法定代理人である法務法人ジアンのキム・ソヌン弁護士は1月28日、ソウル鍾路区に位置するキョウォンチョンガクビルのチャレンジホールで記者会見を開いた。

【まさかの…】“クソジジイ会見”がTシャツ化したミン・ヒジン

キム弁護士は、「2025年12月30日、ミン・ヒジンADOR元代表理事は、“NewJeansの専属契約解除を主導し、NewJeansをタンパリング（引き抜き）で連れ出してADORの債権を侵害した”という理由で、100億ウォン（約10億円）の損害賠償請求訴状を受け取った」と明らかにした。

また、今回の記者会見を開いた理由については、「ミン元代表は、HYBEとADORの関係は整理され、NewJeansのメンバーも全員が復帰するものと見て、NewJeansの前途のために各自が最善を尽くせばよいと判断していた。しかし、ADORがNewJeansメンバー5人のうちダニエルのみ契約を解除してNewJeansを解体しようとする試みをし、さらにミン元代表とHYBEの訴訟でメンバーの家族を悪用しようとする試みを続けているため、NewJeansの解体を憂慮し、最低限の立場を明らかにせざるを得なくなった」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン

そして、「ミン元代表は最近、専門弁護士の助けにより、HYBEの経営陣と大株主、そして一部メディアが提起した、いわゆる“ミン・ヒジンのNewJeansタンパリング”という主張が、ミン元代表ではなく、NewJeansメンバー1人の家族と特定の企業関係者が結託した“株式市場かく乱の共謀”であることを知ることになった」とし、「さらに、こうした株価操作の共謀勢力が、ミン元代表とNewJeansメンバーを悪用する計画を立て、これを実行しようとしていたことを、HYBEの経営陣がすでに把握していたとみられる証拠を入手した」と主張した。

■【写真】元NewJeansメンバーの入浴ショット

■【画像】ADORミン・ヒジン元代表、「クソジジイ」会見がまさかのTシャツに…伝説的ラッパーのAL名も

■「終わりではない」NewJeansを解雇されたダニエル、涙ながらに心境明かす 次に待つのは40億円超えの訴訟