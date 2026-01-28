ありえない頭身…身長176cmの韓国女優イ・ダヒ、直角肩の“極限スレンダー”肉体 | RBB TODAY

女優のイ・ダヒが持ち前の強烈ビジュアルを見せつけて話題だ。

イ・ダヒは1月27日、自身のインスタグラムを更新。

「後で会おう」という言葉とともに、複数の写真を投稿した。公開された写真のイ・ダヒは、撮影現場のような空間でさまざまなポーズを取っている。

肩のラインがすっきり見える黒のミニドレスに細いストラップのサンダルを合わせ、モデル出身らしい均整の取れたスタイルと脚線美を披露。特に、無駄な肉がない直角の肩と人形のような整った顔立ちが目を引く。また別の写真では、ピンクのオフショルダーのシャーリングトップスを着用し、上品さと愛らしさを同時に漂わせている。

（写真＝イ・ダヒInstagram）

なおイ・ダヒはNetflixの恋愛リアリティ『ソロ地獄』シリーズでシーズン1からMCを務め、落ち着いた進行で番組を支えてきた。

◇イ・ダヒ プロフィール

1985年3月15日生まれ。高校2年生だった2002年、スーパーモデル選抜大会をきっかけにモデルとしてデビュー。以降、キム・ジョンハク・プロダクションに所属し、2002年からは女優として活動を始める。ドラマ『悲しき恋歌』『太王四神記』『恋愛ワードを入力してください～Search WWW～』などに出演。2021年12月に公開されたNetflix『脱出おひとり島』でMCを務めたことも話題となった。176cmの長身と抜群の美貌、ヘアスタイルから、人気マンガ『ONE PIECE』の海賊女帝ボア・ハンコックに似ているとも。

