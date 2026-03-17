“ベランダ焼肉”に「常識がない」の声、韓国元アイドルの日常がネット上で論争に　過去にはJリーガーと交際 | RBB TODAY

アイドルグループLovelyzの元メンバーで、現在はタレントとして活躍するイ・ミジュのSNS投稿が、予想外の論争へと発展して注目を集めている。

イ・ミジュは3月15日、自身のインスタグラムを更新。「題名：ベランダで」と綴り、数枚の写真を投稿した。

【写真】問題の“ベランダ焼肉”

公開された写真には、自宅のベランダに小さなガスコンロと鉄板を設置し、サムギョプサルを楽しむ様子が収められていた。

この投稿に対し、まず反応したのは知人やファンだった。肉の量があまりに少なかったことから、「サムギョプサルが2枚しかのっていないのはイラッとする（笑）」「脂も出てこない量だ」といった愛のあるツッコミが相次いだ。これに対し、ミジュは「焦げるから少しずつ焼いている」「（室内に）匂いがこもるのが嫌で、ベランダを選んだ」とユーモアを交えて説明していた。

しかし、この写真が拡散されると、思わぬ方向から批判の声が上がる事態に。韓国の集合住宅事情において、ベランダでの調理は煙や匂いが上下階の住民への迷惑になる可能性があるという指摘だ。ネット上では「共有スペースに近い場所での火気使用は配慮に欠ける」「常識がない」といった声が上がった。

一方で、「過剰なバッシングだ」という擁護派の意見も少なくない。「自分の家のベランダで食事をすることにまで干渉するのは行き過ぎだ」「これくらいで騒ぐのは生きづらすぎる」といった声も上がっており、議論が紛糾している。

イ・ミジュといえば、2024年に湘南ベルマーレに所属する韓国代表GKソン・ボムグンとの交際を認め、日韓両国で大きな話題となった。グループが事実上の解散状態となって以降は、タレントとして高い人気を誇っている。

（写真提供＝OSEN）イ・ミジュ

（画像＝イ・ミジュInstagram）問題の投稿

◇イ・ミジュ プロフィール

1994年9月23日生まれ。2014年にガールズグループLOVELYZのメンバーとしてデビューし、メインダンサー兼サブボーカルを務めた。7年後の2021年11月、グループは専属契約の終了とともに解散。その後は持ち前の愛嬌とユーモアセンスを生かし、数多くのバラエティ番組に出演するなど、タレントとして多方面で活躍している。2023年5月には初のソロシングル『Movie Star』をリリース。2024年4月、3歳年下の韓国代表GKソン・ボムグン（当時湘南ベルマーレ所属）との交際を公表したが、2025年1月に破局した。

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