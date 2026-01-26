米名門大に復学した財閥令嬢の韓国アイドル、大学のメアド流出…ファンに「メールを送らないで」と懇願 | RBB TODAY

男女グループALLDAY PROJECTのメンバー、アニーがアメリカ・コロンビア大学への復学を決めた直後、困った状況に置かれた。

アニーは、課題をしながらファンとライブ配信をするほど、熱意を見せたが、今度はファンに「メールを送らないでほしい」と懇願した。

【写真】本物の財閥令嬢アニー、異例のK-POPアイドルデビュー

去る1月24日、アニーはファンプラットフォームを通じて、「私、本当に課題をやらないといけません」というタイトルのライブ配信を行った。最近、コロンビア大学への前期復学を伝えただけに、学業に集中する姿だった。

ライブ配信で、アニーは1つの講義で読まなければならない分量を指しながら、「1つの授業で読まなければならないのが、ほぼ30ページだ。でも、これを読んで整理しておけば、試験勉強をしやすい。頑張る」と説明し、後で同じ講義を受けるファンがいれば、自分のノートを見せるとも付け加えた。

ただ、復学を控えて困難な状況に直面した。アニーのコロンビア大学のメールアドレスが流出し、ファンレターが絶えず送られてきたのだ。

結局、アニーは「私の大学のIDを探すのは本当に簡単で、その気になれば見つけられることは知っている。ただ、大学のメールに送られると、ほかの教授から来るメールや、大学から来る重要なメールを探すのが難しくなる」と状況を説明した。

（写真提供＝OSEN）アニー

それとともに、「全部きれいごとでしかないが、言いたいことがあればDAY OFF（ファン用のアプリ）や、どこにでも書いたら、読むことができる。大学のメールではなく、ほかのところで一緒に話そう」とお願いした。

また、彼女は「大学のメールアドレスを見つけたということは、大学のスケジュールも知っているだろう。大学で私を見かけて、挨拶してくれたら私も挨拶を返す。ただ、本当にビジュアルが良くないかもしれない」と話した。

特に、彼女は「私に会いたければ、コロンビア大学に来るために一生懸命勉強すれば良い」とセンス良く付け加えた。

なお、アニーは、韓国の財閥である新世界グループ総括会長イ・ミョンヒの孫娘であり、新世界会長チョン・ユギョンの長女だ。

アイドルになる夢に反対していた母親が、アイビーリーグに合格すれば許可すると伝えると、勉強に励み、コロンビア大学に合格したエピソードで有名だ。ALLDAY PROJECTのデビューと活動によって、大学を離れたアニーは、今期復学して、最後の学期を終える予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALLDAY PROJECT プロフィール

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

