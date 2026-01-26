妻の鼻毛まで手入れする韓国人夫、精神科医に「奥さんは子どもではありません」と諭される | RBB TODAY

韓国MBCの番組『オ・ウニョンレポート－結婚地獄』で、番組史上初となる臨月の妊婦が登場する。

1月26日時放送の『オ・ウニョンレポート－結婚地獄』第154回では、臨月を迎えた妊婦の妻と、妻を溺愛する夫のエピソードが放送される。

【写真】14歳で出産した『結婚地獄』出演夫婦

結婚4年目になるこの夫婦は、今も新婚時代のような甘い日常を送りっているという。特に、臨月の妻に対する夫の献身的な姿に、スタジオでは感嘆の声が相次ぐ。夫は出勤前、まだ夜も明けきらない早朝に起床し、母体を考慮してブロッコリーやほうれん草などの野菜のおかずから味付けカルビまで、すべて手作りで用意。さらに、韓国料理だけでなく、高級レストラン並みの洋食まで手際よく作り上げ、感嘆を誘う。

それだけでなく、夫は妻を「赤ちゃん」と呼び、みかんの薄皮をむいて食べさせたり、鼻毛の手入れまでしてあげたりするなど、まさに至れり尽くせりのケアでスタジオをざわつかせる。優しい夫に対して妻は「ありがたいけれど、少し負担に感じることもある」と本音を打ち明ける。これに対し、MCのムン・セユンは「恵まれすぎていると言う人もいそうだ」と語り、驚きを隠せなかった。

このような夫の姿に、精神科医のオ・ウニョン博士は疑問を投げかける。「ご主人、奥さんは子どもではありません。子どものように思ってはいけません。子どもではありません」ときっぱりと指摘。そして、夫が妻を娘のように接してしまう本当の理由を尋ねると、夫は胸の内を打ち明けながら、激しく涙を流すという。視聴者の関心が集まる展開となりそうだ。

（画像＝MBC）『オ・ウニョンリポート－結婚地獄』

