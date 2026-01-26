「家なの？宮殿なの？」BTS・V、自宅リビングに驚きの声も…植物の世話に奮闘する“パジャマ姿”公開 | RBB TODAY

BTSのVが、自宅での近況を公開した。

1月25日、Vは「元気にしていますか？最近はアルバムの準備と植物を育てることで頭がいっぱいです。みなさん、良い一日を過ごしてください。近況はまた載せます。撮ったものがないけど。―シクリン（植物の子ども）」というコメントとともに、短い動画を1本投稿した。

【写真】BTS・V、真夜中デートのお相手は？

公開された動画には、Vがリラックスしたパジャマ姿で自宅のリビングにて植物の世話に夢中になっている様子が収められている。

特に、映像の背景に映ったリビングは、開放感のある広々とした空間とラグジュアリーなインテリアが印象的で、見る者を驚かせた。

Vは、植物の世話に奮闘する自身の姿に、歌手クォン・ジナの『Something's Wrong』をBGMとして重ね、思うようにいかない“初心者の植物係”の悪戦苦闘をユーモラスに表現し、笑いを誘った。

（画像＝V Instagramキャプチャ）

動画を見たファンからは、「可愛すぎて死ぬ」「選曲が最高すぎる」「植物もアルバムも全部応援してる」「家なの？宮殿なの？」など、さまざまな反応が寄せられている。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。アルバムには全14曲が収録され、グループのアイデンティティと恋しさ、そして深い愛という普遍的な感情が込められる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】「上半身裸？」BTS・V、突然の“深夜投稿”にファン驚愕

■【話題】BTS・V、日本のCM好感度ランキングで1位に！名だたる日本企業を上回る圧倒的影響力

■【写真】【写真】“身長差ヤバい…” BTSのV、女性スタッフとの2ショットが話題