LE SSERAFIM、日本デビュー3周年でコメント発表!!今後のさらなる飛躍に期待高まる！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、本日1月25日(日)に日本デビュー3周年を迎えた。

LE SSERAFIMは、2023年1月に日本1stシングル 'FEARLESS'で日本デビューし、オリコン週間シングルランキングとオリコン週間合算シングルランキングでそれぞれ1位(2023/2/6付)を獲得、さらに海外女性アーティストの1stシングル初週セールス記録(達成当時)を樹立するなど、K-POPグループの日本デビュー作で新記録を次々と打ち立てた。

【写真】宮脇咲良、直視できない胸元ざっくりドレス

同年2月には、累計正味出荷枚数が50万枚を突破し、一般社団法人日本レコード協会2023年2月度のダブル・プラチナ認定を獲得。これは、海外女性グループ及びK-POPグループの日本デビューシングルとして、日本レコード協会の認定上初めてのダブル・プラチナ認定であり、LE SSERAFIMは歴史的な大記録とともに華々しく日本デビューを飾った。

また、『第56回 オリコン年間ランキング 2023』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」では、達成当時20年ぶりとなる期間内売上21億円超えで1位を獲得するという快挙を成し遂げた。

さらに、LE SSERAFIMは、デビュー初年度から3年連続で『NHK紅白歌合戦』への出場を果たしたことに加え、『日本レコード大賞』ではK-POPガールグループ初となる「特別国際音楽賞」を受賞するなど、K-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す快挙を数多く達成してきた。

最近では、昨年リリースした5th Mini Album ‘HOT’、日本4thシングル ‘DIFFERENT’、1st Single ‘SPAGHETTI’の3作すべて累計出荷枚数10万枚を突破し、日本レコード協会のゴールド認定を受けた。

また、昨年11月には、ワールドツアーのアンコール公演で初めての東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』を大盛況のうちに開催し、初ワールドツアーの日本公演で全5都市11公演を実施し約19万人を動員するなど、大きな話題を呼んだ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

LE SSERAFIMは、所属レーベルのSOURCE MUSICを通じて、「わたしたちLE SSERAFIMが、日本デビュー3周年を迎えました！いつも応援してくださるFEARNOTの皆さん、そして、わたしたちの音楽を楽しんでくださるすべての方々に心から感謝しています」と感謝を伝え、「この3年間でたくさんの経験をさせていただきましたが、特に、日本デビューショーケースでFEARNOTの皆さんとお会いした時の緊張と感動、そして昨年、初めての東京ドーム公演で皆さんと過ごした幸せな時間は、何にも代えがたい大切な思い出です。こうしてアーティストとして成長しながら夢を叶えることができるのは、たくさんの方々の支えのおかげです。本当にありがとうございます。」とこれまでの活動を振り返りながら日本デビュー3周年を迎えた思いを語った。最後にファンに向けて「FEARNOTの皆さん！いつもわたしたちを信じて愛してくださり、本当にありがとうございます。皆さんからの愛を原動力に、これからもさらに成長した姿をお見せできるよう精一杯頑張りますので、たくさん期待していてください！」と今後の活動への期待を高めた。

LE SSERAFIMは、1月31日～2月1日、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米など全19都市29公演行った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』の集大成を飾る。ソウルでのアンコール公演は、既に2日間にわたる公演がいずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど、大きな人気を集めている。止まらぬ快進撃で世界を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。



■LE SSERAFIM コメント全文

わたしたちLE SSERAFIMが、日本デビュー3周年を迎えました！いつも応援してくださるFEARNOTの皆さん、そして、わたしたちの音楽を楽しんでくださるすべての方々に心から感謝しています。

この3年間でたくさんの経験をさせていただきましたが、特に、日本デビューショーケースでFEARNOTの皆さんとお会いした時の緊張と感動、そして昨年、初めての東京ドーム公演で皆さんと過ごした幸せな時間は、何にも代えがたい大切な思い出です。こうしてアーティストとして成長して夢を叶えることができるのは、たくさんの方々の支えのおかげです。本当にありがとうございます。

そして、FEARNOTの皆さん！いつもわたしたちを信じて愛してくださり、本当にありがとうございます。

皆さんからの愛を原動力に、これからもさらに成長した姿をお見せできるよう精一杯頑張りますので、たくさん期待していてください！

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】そんなとこ開いてていいの？カズハの大胆衣装

■【写真】チェウォン、美背中全開の水着ショット

■【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿