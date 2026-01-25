格安水着も高級ブランドに見えるグラマラス!!　歌手ホン・ジニョンに視線集中 | RBB TODAY

歌手ホン・ジニョンが、1万ウォン台の水着さえも高級ブランド品のように見せてしまうビジュアルと佇まいを披露した。

1月24日、ホン・ジニョンは自身のSNSに「ショッピングモールで1万6,800ウォンで買った水着、大当たりでしょ。プールでは写真だけ撮影。水には入らない。うちの子たちの手はゴッドハンドみたい。写真はほぼ実物。ただし実物とは多少差がある場合があります」というコメントとともに写真を投稿した。

【関連】ムチチッ…！魅力的なボリューム感、ホン・ジニョンとは?

「ホン・ジニョン、妊娠説を一蹴するぺたんこお腹…名品ではなく1万6,800ウォンのショッピングモール水着…」という見出しも相次いで注目を集めた。

写真の中でホン・ジニョンは、繊細な柄が際立つブラウン系のエスニックスタイルのワンピース水着を着用している。胸元が深く開いたVネックデザインが、健康的なボディラインとボリューム感を強調し、洗練されつつも大胆な雰囲気を演出していた。

(写真=ホン・ジニョンInstgram)

高級ブランド品のように見えるホン・ジニョンの水着は、実際には名品ではなく1万ウォン台で、ショッピングモールで購入したものだとされ、驚きを呼んだ。普段の明るくエネルギッシュなイメージとは異なり、落ち着いた静的なポーズで、1万ウォン台の水着さえも高級品に見せる錯覚を起こさせた。

一方でホン・ジニョンは、あるイベントでノースリーブにスカート姿でステージに上がった際、特に目立ってふくらんで見えた腹部のため妊娠説に包まれたことがある。

その映像を見たホン・ジニョンは、「あまりにもひどい。コメントを見ると傷つく。3か月だ、6か月だ、もうすぐ産むなどと言われているが、私はそうではない」と釈明していた。

なおホン・ジニョンは、ENA PLAYのバラエティ番組『（株）食いしん坊商社』（原題）に出演中だ。

◇ホン・ジニョン プロフィール

1985年8月9日生まれ。2007年にガールズグループ「SWAN」のメンバーとしてデビュー。その後、“韓国の演歌”として知られるトロット歌手に転向してブレイク。美人トロット歌手の代表的な人物となり、バラエティ番組でも活躍した。アジア最大級の音楽授賞式「Mnet Asian Music Awards」（MAMA）でトロット音楽賞を受賞するなど、数々の賞も受賞している。

■【写真】ムチチッ…！“整形公言”ホン・ジニョンのバスト

■【顔が変化】ホン・ジニョン、3回整形を公表

■【写真】活動自粛していた歌手ホン・ジニョン、隠せないボリューム感