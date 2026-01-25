「め～っちゃかわいい！」美脚丸出しの韓国美女チア最新ショットに注目！「初恋の女神！」 | RBB TODAY

韓国の美女チアリーダー、キム・ナヨンの近況に注目だ。

キム・ナヨンは1月22日にインスタグラムを更新。

「ゴッドハンドたちと一緒に30分撮影」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。短時間で行われた撮影とは思えないほど完成度の高いビジュアルが印象的だ。

公開された写真のキム・ナヨンは、黒を基調としたスタイリングに身を包み、ファー素材の帽子をアクセントにしたクールで洗練された雰囲気を演出。近距離カットでは透き通るような肌と整った目鼻立ちが際立ち、視線を引きつける強い存在感を放っている。一方、全身ショットでは引き締まったスタイルとしなやかなボディラインが際立ち、チアガールとして培ってきた身体表現の美しさがそのまま写し出されている。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

特に、ポージング一つひとつにメリハリがあり、可憐さとクールさを自在に行き来する表情管理はさすがの一言。スタジオ撮影らしいシンプルな背景が、キム・ナヨン自身の魅力をより強調している。今回の投稿には「め～っちゃかわいい！」「初恋の女神！」「結婚して！」などの絶賛コメントが寄せられていた。

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳。2019年からチアとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツでチアを務めている。

