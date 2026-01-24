“過激ダンス”ファサ、大胆で美しい姿に今度はファッション界から熱視線【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手ファサが、唯一無二のボディラインを誇示してファッション界の注目を集めている。

ファサは1月23日、自身のSNSを通じて、最近出席したイタリアのハイジュエリーブランドのイベント会場で撮影した写真を公開した。

【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス

公開された写真の中でファサは、清潭洞にあるブランドのフラッグシップストアにて、妖艶なポーズを取っている。

この日ファサは、身体のラインがそのまま際立つタイトなブラックのチューブトップドレスを選び、完璧なコカ・コーラボトル体型を余すところなく披露した。

特に、無駄のないウエストラインと対比されるグラマラスな佇まいは、現場の視線を一気に引きつけるに十分であった。

さらに、華やかなダイヤモンドのネックレスやイヤリングなどのハイジュエリーを合わせ、官能的でありながらも気品ある雰囲気を完成させた。

(写真=ファサInstgram)

ファサは、持ち前の堂々としたアティチュードとカリスマ性あふれる眼差しでブランドの高級感あるイメージを見事に体現し、「ファッションアイコン」としての存在感を改めて証明した。黒髪のボブヘアスタイルは、ファサの小麦色の肌とドレスと調和し、洗練された魅力を一層引き立てていた。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

