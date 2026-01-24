『紅白』欠場のニンニン、衝撃の“全身びしょ濡れ”SHOT公開　インナー透ける大胆ビジュアルで色気爆発 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのニンニンが、衝撃的な“びしょ濡れ”ショットを公開した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ほぼ下着…ニンニン、胸元ぱっくり

公開された写真には、水を張ったバスタブの中で撮影を行うニンニンの姿が収められており、水中に身を沈めるようなカットや、全身が濡れた状態で物憂げな表情を浮かべるカットが印象的に切り取られている。

濡れた衣装が生み出す繊細な質感によってインナーのラインが浮かび上がり、バックショットでは引き締まった曲線美を披露。モノクロで統一されたビジュアルは、シックで洗練された雰囲気を演出し、ニンニンの大人びた色気と表現力を一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「色気がすごい」「まるでアート作品」「妖艶」「美しすぎる」等のコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは2025年の『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まったが、オンラインの反対署名が14万件を超えるなど、日本国内で波紋が広がった。過去にニンニンが“きのこ雲”を想起させるランプの画像をSNSに投稿していたことが改めて問題視されたためだ。しかし、12月29日、所属事務所は「ニンニンは病院でインフルエンザ感染の診断を受け、休養を勧められた」として、ニンニンの欠場を知らせた。

また、来る1月31日・2月1日、aespaはみずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

