2026年デビューの“大型新人”ALPHA DRIVE ONE、デビューAL収録曲を音楽番組初披露！多彩な魅力を発揮 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、完成度の高いステージで魅了した。

1月22日、ALPHA DRIVE ONE（ALD1）はMnet「M COUNTDOWN」に出演し、デビューアルバム『EUPHORIA』のタイトル曲『FREAK ALARM』と収録曲『Cinnamon Shake』のステージを披露した。

この日、ALPHA DRIVE ONEは『FREAK ALARM』のステージで、ロマンティックさとエネルギッシュさを併せ持つパフォーマンスを披露。楽曲の幕開けからパワフルなダンスと圧倒的なエネルギーで強い没入感を生み出し、メンバー同士の息の合ったパフォーマンスによって“ワンチーム”の真価を証明した。

（写真＝Mnet）ALPHA DRIVE ONE

さらに、収録曲『Cinnamon Shake』のステージを音楽番組で初めて公開し、注目を集めた。ピンクを基調としたステージ演出とホワイトトーンのスタイリングが融合し、甘く華やかな雰囲気を最大限に引き出したALPHA DRIVE ONEは、フェスティバルのように彩られたステージ上で、ファンとともに楽しむ特別なパフォーマンスを完成させた。

デビューアルバムのラストトラックである『Cinnamon Shake』は、刺激的なシナモンシェイクの味のように、未知でありながらも恍惚とした歓喜の瞬間を祝う楽曲。明るく軽快なムードが調和し、ALPHA DRIVE ONEのフレッシュな魅力が際立った。

ALPHA DRIVE ONEは『FREAK ALARM』と『Cinnamon Shake』という対照的な2つのステージを通じて、幅広い魅力を発揮。『FREAK ALARM』では圧倒的なパフォーマンスで視線を釘付けにし、『Cinnamon Shake』ではデビューを祝う祝祭ムードを作り上げ、ファンの熱い反響を引き出した。

なお、多彩なステージ表現力で強烈な印象を残したALPHA DRIVE ONEは、今後も精力的な活動を続けていく予定だ。

