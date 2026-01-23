「やばい…」“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、胸元まで開いた大胆衣装でAI級ビジュアル披露 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、圧巻の美貌で魅了した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

公開された写真には、胸元まで大きく開いたベアトップの衣装を着用したミヨンの姿が収められている。鎖骨や華奢な肩、白い肌があらわになっており、目を引く。

また、スタジオの光を受けて色っぽくクールな雰囲気で撮影に臨む姿は、まるでアニメやゲームのキャラクターのようで、非現実的なビジュアルがファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは「大人の女性だ」「美貌がやばい…」「美人すぎる」「AIですか？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは1月27日に新曲『Mono（Feat. Skaiwater）』をリリースする。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

