「唾を吐かれ、蹴られた」元K-POPアイドル、“地獄のアイドル時代”を回想　メンバーには『イカゲーム』出演俳優も | RBB TODAY

『イカゲーム』で知られるイム・シワンを輩出したボーイズグループ「ZE:A（帝国の子どもたち）」のメンバーとして活動し、現在はタクシー運転手として働くキム・テホンが、“地獄のアイドル時代”を振り返った。

1月21日、YouTubeチャンネル「ネクストテホン」に投稿された「『あの頃はこれが当たり前だった』今のアイドルは想像もできない“第2世代アイドル文化”トーク（SSUL）」という動画で、キム・テホンはタクシー運転手として乗客を乗せた。

【注目】韓国芸能界の闇？K-POPアイドル、新人時代の過酷エピソード

乗客は、かつてテレビ局でスタッフとして働いた後にアパレル業界へ転職したと自己紹介し、「アイドルたちは本当に大変そうに活動していた」と切り出した。

これに対しキム・テホンは、「そうだ。ご飯も抜いて、殴られることもあった」と共感し、アイドルとして活動していた当時を回想した。

（画像＝YouTubeチャンネル「ネクストテホン」キャプチャ）キム・テホン

彼は「室長たちが罵声を浴びせたり、唾を吐いたり、足で蹴ったり、遅刻すると『このクソ野郎』と怒鳴られた」と明かし、「当時は音楽番組が終わると、先輩たちに挨拶するために一列に並んでいたが、今はそういう光景もかなり減ったと聞いている」と説明した。

さらに、「表向きは華やかな生活に見えるが、毎朝体重を測って、年数を重ねたグループだけがおいしいものを食べられて、新人はほとんど会社に厳しく管理されていた」とし、「自分もアイドルという職業があれほど大変だとは思わなかった」と告白した。

また、「僕たちの時代は携帯電話も取り上げられた」とも語り、「それくらいジャングルのような環境だった。スタッフも大変だったはず」と付け加えた。

（画像＝YouTubeチャンネル「ネクストテホン」キャプチャ）キム・テホン

なお、キム・テホンは2010年に9人組ボーイズグループZE:Aとしてデビューし、2017年まで活動。その後は芸能界を離れ、宅配の仕事や中華料理店の運営など、別の人生を歩んでいる。

■【画像】『イカゲーム』出演メンバーとは対照的な近況…キム・テホン、アルバイト生活を告白「口座に100円だけ」

■K-POPアイドルの栄枯盛衰 日本デビューもしたボーイズグループメンバーの近況「今はタクシー運転手」

■【注目】韓国芸能界ではあるある？「整形外科に連れて行かれた」アイドル出身俳優、デビュー当時の衝撃告白