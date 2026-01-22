夫に3人目はいらないと“パイプカット”を提案する動画も話題に　韓国女優が活動休止へ「少し休もうと思う」 | RBB TODAY

女優のユン・ジニが、YouTube活動の休止を選択した。

育児とYouTubeを両立してきた彼女は、ファンに向けて感謝とともに、申し訳ない気持ちを率直に伝えた。

【画像】ユン・ジニ、「夫にパイプカット」を強要？

ユン・ジニは1月21日、自身のYouTubeチャンネル「本当のユン・ジニ」の投稿を通じて、「気持ちを整える時間が必要で、少しだけ休もうと思う」と伝えた。

続けて、「毎週お会いしたかったが、このようなお知らせをすることになり本当に残念だ」と、YouTube活動を一時中断することを発表した。

彼女は「育児と並行して続けようとしたが、簡単ではなかった」としたうえで、「もう少し疲れてしまう前に、しばらく息を整え、温かいエネルギーで満たしてから戻ってきたい」と説明した。

ユン・ジニは2012年のドラマ『紳士の品格』でデビュー。2022年10月に一般男性と結婚し、現在は2人の娘を育てている。

（写真提供＝OSEN）ユン・ジニ

昨年6月には自身のYouTubeチャンネルで、夫に向かって「もう手術しないとね」と切り出し、パイプカットを提案するなど、第3子出産をめぐる現実的な夫婦のやり取りを公開して話題を集めた。

これに先立ち、『賢い医師生活』で知られる俳優チョ・ジョンソクも1月19日、直筆の手紙を通じて「しばらくは育児のため、動画の投稿が難しそうだ。ほんの少し休んで、近いうちに戻ってくる」とYouTube活動の中断を発表していた。

俳優業やYouTube活動に加え、育児という役割を同時に担うスターたちが、“子ども優先”という選択を公にする流れは、共感と支持を集めている。

