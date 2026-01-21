夫の移籍で妻が被害に、“性的な中傷”まで…試合中、7歳下選手にプロポーズ受けた韓国サッカー女神 | RBB TODAY

過激サッカーファンの仕業なのか。

サッカー選手ソン・ミンギュ（26）の移籍をめぐり、妻のクァク・ミンソン（33）のもとに悪質なDMが届いたという。

フリーアナウンサーのクァク・ミンソンは1月21日、自身のインスタグラムを更新し、匿名アカウントから送られてきた複数のDMのスクリーンショットを掲載した。投稿された文面には、移籍への批判にとどまらず、暴力を示唆する脅迫や露骨な侮辱、性的な中傷と受け取れる表現まで含まれていたという。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

発端は、夫の移籍だとみられる。全北現代モータースの主力として活躍してきたソン・ミンギュがFCソウルへ移籍するという話が広がると、一部の過激なファンが激怒。その矛先は選手本人ではなく、家族であるクァク・ミンソンに向かったとみられる。1月21日、FCソウルはソン・ミンギュの獲得を発表した。

クァク・ミンソンは投稿で、「肝心の内情は何も知られていないし、これまでどのメディアにも答えたことがない」としたうえで、「なぜここまで根拠のない噂話や推測ばかりが広がるのか分からない」と心境をつづった。さらに「夫は自分が背負うから大丈夫だと言ったが、私は大丈夫ではない気がする」として、夫の制止があったにもかかわらず公にする決断をした理由を説明した。

なお、クァク・ミンソンとソン・ミンギュは12月20日に結婚式を挙げた。プロポーズは試合中のパフォーマンスとして行われ、大きな話題となった。

（写真＝FCソウル）ソン・ミンギュの獲得を発表したFCソウル

◇クァク・ミンソン プロフィール

1992年3月4日生まれ。韓国・大田出身、身長164cm。淑明（スンミョン）女子大学のメディア学部を経て、2016年にMTNのアナウンサーとしてデビュー。2019～2020年はゲーム専門チャンネル「SPOTV GAMES」所属でアナウンサーを務め、現在はSTARITエンターテインメントに所属している。自身のインスタグラムでサッカーチームのユニホームを着用した写真をたびたび投稿することから、“サッカー女神”の愛称で人気。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務める。

