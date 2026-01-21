『天国の階段』俳優クォン・サンウ、コンテンツ撮影中に泥酔→共演者罵る…コメント欄で謝罪 | RBB TODAY

俳優クォン・サンウが、動画の撮影中に泥酔した姿を見せたことについて、謝罪した。

去る1月19日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」には「兄貴皆屋上についてこい クォン・サンウ、ムン・チェウォン、P.O［Zzanbro EP.128］」というタイトルの動画が公開された。

この動画には、映画『ハートマン』（原題）のプロモーションのために、クォン・サンウ、女優ムン・チェウォン、ボーイズグループBlock Bのメンバー兼俳優P.Oがゲストとして出演した。

クォン・サンウは、時間が経つにつれて顔が赤くなり、酔いが回った姿を見せた。しかし自制できず、P.Oへの罵り言葉混じりの冗談やスキンシップが続くと、ムン・チェウォンが「ゆっくり飲んでも良いと思う」と引き止めた。

（写真提供＝OSEN）クォン・サンウ

この態度が議論になると、クォン・サンウはこの動画のコメント欄に「あまりにも酔った姿で不快にさせて申し訳ない」として、「本気で『Zzanbro』を撮影してきた。作品を愛するあまり、お酒に弱いのに、無理に飲んだ。現在は禁酒中だ」とコメントを残した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Zzanbro」）クォン・サンウ

なお、クォン・サンウが主演を務めた映画『ハートマン』は、1月14日に韓国で公開された。

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

