トップバッターはウォニョン！IVE、新アルバムのカミングスーン映像を公開　ミステリアスな世界観に釘付け | RBB TODAY

IVEが、約6か月ぶりとなるカムバックへの期待を高めている。

1月21日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントはIVEの公式SNSを通じて、新作の幕開けを告げるカミングスーン映像「ウォニョン編」を公開した。

公開された初のカミングスーン映像は、雰囲気だけで画面を圧倒するセンスあふれる演出で、強烈な没入感を与えた。静寂が漂う廊下に響き渡るウォニョンの口笛と、一定のリズムで鳴る靴音がミステリアスな緊張感を高める中、白いトレンチコート姿で登場したウォニョンは、冷たさと優雅さを併せ持つオーラで画面を満たした。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ウォニョン

映像には、赤いリンゴを手にしたウォニョンがどこかへ向かう姿が収められており、強い好奇心を刺激。映画『キル・ビル』の名シーンを思わせる演出が新作への期待を一層高めた。映像の終盤では「2月9日午後6時」へ向かうカウントダウンが始まり、2月末のカムバックを前にベールを脱ぐ先行公開曲への期待感を引き上げている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ウォニョン

カムバックの幕を開けたウォニョンは、これまでも積極的に楽曲制作へ参加しながら、自身の音楽的領域を着実に広げてきた。昨年リリースした3rdミニアルバムのタイトル曲『ATTITUDE』、4thミニアルバムのタイトル曲『XOXZ』などの作詞に携わり、IVEが伝えたいメッセージやアイデンティティを築くうえで力を添えた。また最近では、2026年1月のガールズグループ個人ブランド評判指数で1位を獲得。音楽的力量に加えて、圧倒的な話題性まで証明した。

今回のカムバックは、昨年8月に発売されたミニ4thアルバム『IVE SECRET』以来、約6カ月ぶりとなる。2026年のスタートを告げる新作を通じて見せる彼女たちの新たな歩みに、韓国国内外リスナーの関心が集まっている。

なお、2月末のカムバックを予告したIVEは、カミングスーンフィルムを皮切りに多彩なコンテンツを公開し、カムバックへの熱気をさらに高めていく見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

