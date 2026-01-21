ナチュラル煽り？ 元祖・韓流プリンスの19歳年下“再婚妻”、太る努力をして「体重40kgに到達」と報告 | RBB TODAY

元祖“韓流プリンス”と呼ばれる俳優リュ・シウォンの再婚した妻であり、数学講師を務めるイ・アヨンさんが「体重」に関する投稿で注目を集めている。

“ようやく”40kgに到達したというのだ。

イ・アヨンさんは最近、自身のSNSに「ついに40kg。あと1～2kgだけ増やしたい。体重が落ちすぎてストレスだったけど、これからはハリをつけていく」とコメントした。

あわせて、ミカンやイチゴを食べている写真を公開し、体重増加に取り組む日常の様子を伝えた。

これに先立ち、1月19日に放送されたTV朝鮮のバラエティ番組『朝鮮のサランクン』（原題）には、リュ・シウォン夫妻がそろって出演し、結婚生活や家族について初めて語り、話題を呼んだ。

イ・アヨンさんは以前、SNSで38kgという華奢な体型を公開し注目を集めていたが、今回40kgに到達したことを明かしたことで、再び関心が高まっている。

（写真＝イ・アヨンさんSNS）

なお、リュ・シウォンは2015年に離婚訴訟を終え、2020年に19歳年下のイ・アヨンさんと再婚。2024年12月には第一子となる娘が誕生している。

（記事提供＝OSEN）

