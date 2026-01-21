既婚男性との“濃厚スキンシップ”映像が世に、不倫疑惑で自主降板の韓国歌手（46）が映り込み再注目 | RBB TODAY

見たくないと感じる視聴者もいただろう。

韓国で不倫疑惑が取り沙汰され、番組からの自主降板を表明していた歌手スクヘンが、オーディション番組『現役歌王3』の放送に映り込んだとして注目を集めている。

【密室での濃厚キス、衝撃不倫】他人の家庭を崩壊させた不倫を認めたスクヘン、直筆謝罪 出演番組からは電撃降板「心からお詫び申し上げる」

問題の場面は、1月20日に韓国で放送された回だ。スクヘンは本選3次戦のチケットを懸けたチームミッションの一員として登場したが、MCがチームを紹介する場面では名前のテロップが表示されず、自己紹介の場面でも姿が外されるなど、番組側が距離を取る編集が目立った。

ただし、チーム戦という形式上、完全に“消す”のは難しかったようだ。パフォーマンス中にスクヘンの声が入ったほか、集合ショットでも存在が確認できる場面があり、「自主降板したはずなのに結局出ている」「消し方がかえって不自然」といった反応も出ている。

スクヘンをめぐっては、調査報道番組『事件班長』で不倫疑惑が提起されたことを受け、状況が急変した。

（写真提供＝OSEN）スクヘン

情報提供者は夫が有名女性歌手と“不適切な関係”を持ち、家を出て別居したと主張。エレベーター内で2人が濃厚なスキンシップを行う場面を捉えた防犯カメラ映像も公開された。

スクヘンは撮影中だった番組からの自主降板を表明。さらに、不倫相手に対する慰謝料請求訴訟に関連して法的対応を予告し、主張が対立する局面に入っている。

『現役歌王3』でもスクヘンの扱いをめぐっては、すでに議論が起きていた。番組側は登場シーンを可能な限り抑える編集を進めているとみられるが、撮影がすでに済んでいる分まで含めて放送する以上、痕跡が残るのは避けにくい。今回はソロショットを避け、名前を外す形で対応したものの、その中途半端さが逆に目立ち、波紋を広げている。

■【密室での濃厚キス、衝撃不倫】他人の家庭を崩壊させた不倫を認めたスクヘン、直筆謝罪 出演番組からは電撃降板「心からお詫び申し上げる」

■「生きている精子が2％もない」「私がもっと出せるようにできる」とやり取り…女性会長と韓国歌手に不倫疑惑

■【画像】結婚式中に“新婦の不倫映像”…犯人は新郎で相手は義兄