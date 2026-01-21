女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンの“激似いとこ”を公開！「ハンサムすぎてびっくり…」 | RBB TODAY

女優のイ・ミンジョンが、夫で俳優のイ・ビョンホンのいとこ（従弟）を公開し、話題を集めている。

1月20日、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には、「イ・ミンジョンに英語を教えに来て“真っ白な歯の爽やかスマイル”だけ残して帰ったBHのいとこ（従弟）」というタイトルの動画が投稿された。

この動画には、イ・ビョンホンの叔母の息子で、いとこにあたるショーン・リチャードが登場。姿を見せると、イ・ミンジョンは「ハンサムすぎてびっくりしましたよね？」と笑顔で迎えた。

ショーン・リチャードは、イ・ビョンホンを思わせる爽やかな“白い歯の笑顔”と整った顔立ちで視線を引きつけ、短い登場ながらも場の雰囲気を一気に和ませた。

（画像＝「イ・ミンジョンMJ」キャプチャ）ショーン・リチャード

イ・ミンジョンは、「ショーン・リチャードはイ・ビョンホンの実質的な英語教師」と紹介し、「海外活動の際に大きな助けになった人物」と説明した。

イケメンなビジュアルに加え、頼れる存在でもあるいとこの登場に、ネットユーザーからは熱い反応が寄せられている。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

◇イ・ビョンホン プロフィール

1970年7月12日生まれ。漢陽（ハニャン）大学校在学中にアルバイトを通じて「コカ・コーラ」をはじめとした多数のCMに出演。母親の友人が韓国の地上波KBS主催の公開採用オーディションの願書を手に俳優の道を勧め、1990年にKBS公開採用14期生に合格した。翌年にはトップの成績で研修を終え、すぐにテレビドラマ『アスファルト、我が故郷』でデビューした。2000年に公開された主演映画『JSA』は韓国でメガヒットし、社会現象に。2004年にドラマ『美しき日々』が日本で放送された際には、クールさと強引さを兼ねそなえた男らしいキャラクターで視聴者の心を掴んだ。2019年には主演映画『白頭山大噴火』を通じて北朝鮮の工作員を熱演し、大きな反響を得た。

