IVE・ウォニョン、海を背景に見せた素のくびれウエスト！いよいよ新プロジェクト始動か | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが新しいプロジェクトを予告した。

1月20日、ウォニョンは自身のSNSに「a little spoiler（ちょっとしたネタバレ）」というコメントとともに、1枚の写真を公開した。

写真のなかのウォニョンは、2000年代のファッションを連想させるデニムのセットアップと白色のキャップを合わせた爽やかなルックで魅力を放った。

（写真＝ウォニョンInstagram）

海を背景に、夏の雰囲気のメイクアップまで加えた彼女は、クロップド丈のジャケットを合わせて、すらっとしたスタイルを見せた。特に、何かを予告しているかのような言葉まで加え、これからの活動への期待を高めた。

なお、IVEは2月末のカムバックを目標に、新曲の準備に入った。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

