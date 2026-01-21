「世界で最も美しい顔」1位メンバー所属のMOMOLAND、新曲『white spring』MVティザー公開 | RBB TODAY

ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、新曲『white spring』のMVティザーを公開した。

1月20日、MOMOLANDは公式SNSを通じて、ファンへの真心あふれる想いを込めた新曲『white spring』のMVティザーをサプライズ公開し、カムバックへの熱気を一層高めた。

公開されたティザーには、メンバーの多彩な姿とともに、花や蝶、楽譜など大切な思い出を呼び起こすオブジェが調和し、感覚的な映像美でファンの視線を集めた。

映像では、これまでの活動を収めた写真が“記憶のアルバム”のように広がり、ファンに感動を届けた。さらに、新曲のメロディーと「白い春だよ」という歌詞の一部も含まれており、感性的な雰囲気を垣間見ることができるのもポイントだ。

新曲『white spring』は、MOMOLANDとファンダム「Merry」が共に歩んできた時間の中で、互いが互いにとって温かな春となってくれた瞬間を記録した楽曲だ。寒い冬を越えて再び訪れる春のように、いつもそばで温もりを届けてくれたファンとの絆が込められている。

MOMOLANDは持ち前の明るいエネルギーと親しみやすさでK-POPを代表するグループとして愛されており、今回の新曲『white spring』では、これまでステージで見せてきた唯一無二の高揚感やパフォーマンスとはまた違う、叙情的かつ成熟した魅力でグローバル市場を狙う。

なお、MOMOLANDの新曲『white spring』は、1月23日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

