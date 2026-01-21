日本公演も決定！G-DRAGON、“デビュー後初”の単独ファンミーティングがアジア3カ国開催に拡大 | RBB TODAY

BIGBANGのG-DRAGONがデビュー後初めて開催する単独ファンミーティングが、韓国を越えて日本、タイへと拡大し、アジア3カ国で開催されることが決定した。

グローバルファン「FAM」と国境を越えて交流する場となりそうだ。

G-DRAGONは1月20日、公式ファンコミュニティおよび公式ファンSNSを通じて、日本とタイでの追加開催を発表。2月6日～8日にソウルで韓国公演を行った後、2月13日～15日に日本・横浜のぴあアリーナMM、さらに2月21日・22日にはタイ・バンコクのBITEC（バンコク国際展示場）で現地ファンと会う予定だ。

追加開催のニュースとともに公開されたカラーバージョンのポスターは、先に話題を集めたモノクロポスターとはまた異なる魅力で視線を引きつける。抑制されたムードと感性はそのままに、正面を見つめるG-DRAGONの深く温かな眼差しがカラートーンと調和し、より鮮明な存在感を放っている。

華やかなステージ上のアーティスト像をいったん下ろし、ファンとより近い距離で真摯に向き合いたいという思いがにじむビジュアルとなっており、今回のファンミーティングで生まれる特別な瞬間への期待をさらに高めている。

また、ファンミーティングの幕開けとなる韓国公演のチケット予約は、本日（21日）20時からスタートする予定だ。今回の先行予約はb.stageのメンバーシップ会員限定（FAM ONLY）で、NOLチケット（インターパークチケット）にて単独オープンされ、熾烈な争奪戦が予想される。

公演では、アーティストとファンの対面交流を最大化するため、圧倒的スケールの「360度オープン型ステージ」を導入する点も注目ポイントだ。パフォーマンス中心の演出から一歩離れ、同じ空間でより密度の高い対話と現場での交流に集中できるよう設計された構造で、これまでのコンサートやファンミーティングとは異なる出会いを予告している。

G-DRAGONにとって“初の単独ファンミーティング”という象徴性に加え、韓国・日本・タイで行われる今回の出会いは、アーティストとファン「FAM」の双方にとって、長く記憶に残る特別な時間になりそうだ。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

