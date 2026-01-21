BTS・JUNG KOOKとの熱愛説否定の韓国女優、「抱きしめてあげようか？」　ダウン姿での“甘い一言”に反響 | RBB TODAY

女優イ・ユビが、ファンにときめきを届けた。

イ・ユビは1月20日、自身のインスタグラムを更新し、「寒すぎるから、私が抱きしめてあげようか？」というコメントとともに写真を公開した。

【写真】イ・ユビの“インナーウェア姿”

公開された写真には、白いダウンジャケットを着用し、キュートで明るい雰囲気をまとったイ・ユビの姿が収められている。淡いレッドリップと白いダウンが相まって、透明感ある白い肌がより一層際立っている。

あえてカメラから視線を外すようなショットでは自然な笑みが見られ、目を丸く見開いたアップショットは愛らしさ満点。深くかぶったフードからのぞく表情には、いたずらっぽさも感じられる。

投稿を見たファンからは「抱きしめてほしい！」といった反応が相次ぎ、可愛らしい“甘いアプローチ”がファンの心をしっかりつかんだようだ。

（写真＝イ・ユビInstagram）

なおイ・ユビは2021年12月、BTSのJUNG KOOKとの熱愛説が浮上したことがあるが、双方の事務所がすぐに「事実無根」として否定している。

◇イ・ユビ プロフィール

1990年11月22日生まれ。日本でも大ヒットしたドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で、主人公のライバルを演じたキョン・ミリの実娘。韓国の名門大学として知られる梨花（イファ）女子大学の声楽科を卒業し、2009年に女優デビューした。2012～2013年には各テレビ局の演技大賞で、新人賞やニュースター賞などを獲得。ドラマ『ユミの細胞たち』や『7人の脱出』など、多彩な作品を通じて存在感を発揮している。

