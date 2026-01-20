「ショートカットは失敗だった？」ソン・ヘギョが“ロングヘア写真”を大量投稿、ようやく伸ばせるワケ | RBB TODAY

女優のソン・ヘギョが“長い髪”を懐かしむ心境を明かした。

ソン・ヘギョは1月20日、自身のインスタグラムに「髪、いつ伸ばせるかな…」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

計15枚の写真が投稿され、いずれも変わらぬ美しさを見せているが、その多くはロングヘア時代の写真だった。

投稿されたコメントと写真からは、ロングヘアへの名残惜しさが感じられる。

ソン・ヘギョは現在、『ホテリアー』や『太陽の末裔』の頃はもちろん、『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』当時よりもさらに短いショートカット姿だ。

それは新しいNetflixシリーズ『ゆっくり強烈に』（原題）の撮影のためだった。

ショートカットへの変身について彼女は、「脚本家が、イメージしていた“ミンジャ”は短い髪が似合う人物だと思うと言って、ショートカットを提案してくれた。俳優が短髪にすることを心配もしていたが、私はミンジャに合うスタイルであれば、まったく怖くなかった」と語っている。

（写真提供＝OSEN）1月14日、イベントに参加したソン・ヘギョ

コン・ユやソリョン、チャ・スンウォンなどが出演する『ゆっくり強烈に』は、野蛮さと暴力が渦巻いていた1960～80年代の韓国芸能界を舞台に、何も持たない状態から輝かしい成功を夢見て、すべてを懸けて生きた人々の成長物語を描く作品だ。

昨年1月から撮影が始まり、最近終了したと伝えられている。

ドラマの撮影が終わったことで、ソン・ヘギョの“次のヘアスタイル”にも自然と視線が集まっている。

◇ソン・ヘギョ プロフィール

1981年11月22日生まれ。1996年にファッションモデルの選抜大会で大賞を受賞後、雑誌やCMモデルとしての活動を経て『初恋』でドラマデビューした。2000年に放送されたドラマ『秋の童話』で演じたウンソ役が大きな反響を呼び、一躍人気女優に。その後も『ホテリアー』（2001年）、『太陽の末裔 Love Under The Sun』（2016年）、『ボーイフレンド』（2018年）といった日本でも人気の高いドラマ作品に出演。2017年には『太陽の末裔』で共演したソン・ジュンギと結婚したが、約1年8カ月の夫婦生活を経て2019年6月に離婚した。

