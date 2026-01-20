“ユニコーン企業”G-DRAGON事務所、大統領から表彰！APEC首脳会議開催に貢献 | RBB TODAY

グローバルAIエンタメテック企業のギャラクシーコーポレーションが、「2025 APEC首脳会議」の開催に大きく寄与した功労が認められ、大統領から表彰を受けた。

去る1月19日、ギャラクシーコーポレーション側は、「ギャラクシーコーポレーションは、『2025 APEC首脳会議』開催を通じて、国家・社会発展に貢献した功労が大きいため、ここに表彰します」という内容の表彰状を公開した。

ギャラクシーコーポレーションは、所属アーティストG-DRAGONのAPEC公式広報大使への委嘱とともに、首脳会議の公式スポンサー選定および歓迎晩餐会にも唯一のエンタメテック企業として参加するなど、国の発展に多方面で貢献し、存在感を放った。

特に、チェ・ヨンホ代表はG-DRAGONの最年少玉冠文化勲章の受勲に続き、大統領表彰まで受け、韓国文化のグローバルなリーダーシップを証明したと評価されている。

APEC公式広報大使として活躍したG-DRAGONは、「2025 APEC首脳会議」の歓迎晩餐会で特別公演を行い、韓国文化の地位を高めた。世界の首脳が一斉に携帯を取り出し、彼のステージを撮影しながら感嘆する姿が捉えられた。

（写真＝ギャラクシーコーポレーション）G-DRAGON

これとともに、ギャラクシーコーポレーションとG-DRAGONは「Peace with Create」というメッセージを盛り込んだペンライトパッケージを参加した首脳に贈り、芸術が言語と国境を越え、世界を1つにする力を伝えた。

世界の首脳の前で「Beyond Myself」という哲学を具現したギャラクシーコーポレーションとG-DRAGONは、韓国を越えてグローバルな時代を代表する主体として、韓国文化の新しい外交的可能性を証明した。

（写真＝ギャラクシーコーポレーション）

最近ユニコーン企業として浮上し、李在明（イ・ジェミョン）大統領の訪中経済使節団にも参加したギャラクシーコーポレーションは、韓国に続き、中国でも架け橋の役割を担うべく積極的に努め、韓国文化とAIエンタメテックを通じて、国家間の協力推進に大きく貢献している。

