RIIZE、日本シングル『All of You』ティザー映像公開！“愛の天使”アントンが「LOVE GUIDE」5箇条を指南 | RBB TODAY

RIIZEが、1年5カ月ぶりとなる日本オリジナル作品のティザー映像を公開した。

RIIZEの公式SNSを通じて、2月18日にリリースされるRIIZE The 2nd Japan Single『All of You』のティザー映像が公開された。

「ANTON’S 5 guidelines of Love」と題された本映像では、愛を考えすぎるあまりに頭から火が出てしまったウォンビンや、心臓の昂りに体まで飛び跳ねてしまったソヒ、目を閉じて瞑想の孤独の中で愛を探すウンソク、ときめきすぎて心だけでなく体全身が揺れてしまうショウタロウ、本を熟読して愛を学ぼうとするソンチャンに、“愛の天使”アントンが5つのガイドラインを示している。

RIIZE The 2nd Japan Single 『All of You』コンセプトビジュアル

『All of You』というタイトルの通り、“あなたのすべて”に夢中なRIIZEがコミカルに描かれ、さらに、コタツでくつろいだり、ナチュラルなポージングを披露するメンバーのコンセプト写真も公開され、楽曲への期待が高まっている。

本作は、RIIZEが1年5カ月ぶりにリリースする日本オリジナル作品で、新曲『All of You』と『Flashlight』が収録される。初回限定盤A/B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種で発売される。

また、初回限定盤AのDVDに収録される「Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15」のティザー映像も公開されており、昨年9月に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の会場で撮影されたスペシャルインタビュー映像や、当日リハーサルシーン、ライブ直前・直後のメンバーの様子、ライブ映像が収められた充実のDVDとなっている。

なお、RIIZEは2026年にワールドツアー特別公演として男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催する。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

