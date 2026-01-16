「SNSやめたら？」元旦に“命の危険”を示唆した元K-POPアイドル、再び不穏な投稿…際立つ不安定さ | RBB TODAY

元AOAのクォン・ミナが、またしてもファンを不安にさせる投稿で注目を集めた。

深夜にSNSへアップされた1枚の写真には、何が写っていたのか。

クォン・ミナは1月16日未明、インスタグラムを更新。「目を開けたり閉じたりして」という短い文とともに、暗闇の中に赤い“もや”のようなものが写り込んだ写真を投稿した。

通常であれば、深夜のテンションによる少し詩的な投稿として受け止められたかもしれない。しかし、これまでの経緯があるだけに、今回の投稿は瞬く間に不安の声を呼んだ。ファンからは「何かあったのでは」「精神状態が心配だ」といったコメントが相次いだ。

特に、元旦に“極端な選択”を示唆する内容の投稿を行い、緊急保護された過去があるため、ファンの動揺はより大きなものとなった。

だが今回の“深夜の騒動”は、結果的に単なるハプニングだったことが明らかになった。投稿から約4時間後、クォン・ミナは明るく照明がついた天井の写真を追加で公開し、直前の投稿について説明した。

未明の投稿（左）、その後の投稿（右）

「ただ夜中に目が覚めて、真ん中が赤く写っているのが不思議で投稿しただけです。心配させてしまったり、気にさせてしまったとしたらごめんなさい」と率直に謝罪の言葉をつづっている。

ファンも疲弊

クォン・ミナは以前、アカウントを復旧させた際にも「身体的にも精神的にも回復に専念し、感情的な暴露で疲れさせないよう努力する」と約束していた。今回の説明も、ファンとの約束を守り、不要な誤解を避けようとする姿勢の表れと受け止められている。

コメント欄には「何もなくてよかった」「愛してる」「あなたは大切な存在」といった温かな声が寄せられる一方で、「何がしたい？」「SNSやめたら？」「あなたの投稿を見るたびに鬱々としてしまうのでフォローやめる」といった、厳しい意見も少なくない。

華やかなアイドル時代とは異なり、今のクォン・ミナは“心の不安定さ”そのものが注目されてしまう立場にある。だからこそ、彼女自身を守る意味でも、SNSとの向き合い方を見直す時期に来ているのかもしれない。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

