「まさにアイドル級」元LE SSERAFIMのキム・ガラム、復帰は近い？芸術品のような成熟ビジュアルで話題【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）を脱退したキム・ガラムが、近況を知らせた。

公開された姿に、その美しさは「現役アイドル級」との声も上がっている。

【写真】キム・ガラム、3年ぶりの“痩せた”近況

キム・ガラムは1月15日、自身のインスタグラムに「2026年、幸運がたくさんありますように」と書き、写真を投稿した。

公開された写真でキム・ガラムは、白のタートルネックを着用。体のラインをきれいに拾いながらも主張しすぎず、清潔感と知的な印象を与える装いで、装飾を抑えた分、素材感やシルエットの良さが際立っていた。

派手さはないが、そのビジュアルの良さはアイドル時代から変わらずで、さらに落ち着いて大人っぽさが出ている。

写真を見たファンは「どんどん綺麗になっていく」「まるで芸術だ」「本当に美しい」「会えなくて寂しい」といった絶賛のコメントを寄せた。

（写真＝キム・ガラムInstagram）

デビュー直後にLE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムは、昨年5月、約3年ぶりに近況を公開して話題を集めた。現在、インスタグラムのフォロワーは96万人を超えており、再びSNSを始めたことで、芸能界復帰に向けた第一歩と受け止める声も出ている。

一方で、過去の疑惑が完全に払拭されていないことから、冷ややかな反応も存在しているのが現実だ。

キム・ガラムが今後、どのような道を歩んでいくのか注目される。

◇キム・ガラム プロフィール

2005年11月16日生まれ、ソウル出身。2022年5月、ガールズグループLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。同年4月にデビューが予告された直後から、ネット上で過去の不適切な言動やいじめに関する証言が浮上し、騒動に。所属事務所が疑惑を否定してデビューを強行したが、騒動は収まらず、わずか20日で活動休止に。最終的にデビューから2カ月後の7月20日に専属契約が解除され、グループから脱退した。脱退後、学生生活を送り、2025年5月にSNS活動を再開した。

