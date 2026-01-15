3日前に父親が死去…TWS・ジフン、中国ファンサイン会不参加を発表「今後の活動は柔軟に調整」 | RBB TODAY

TWS・ジフンが、予定されていたスケジュールに不参加となる。

1月15日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて、「TWSメンバー・ジフンの今後のスケジュールに関するご案内です」とする告知を掲載した。

【全文】TWS・ジフン、父親が死去「温かい慰めと配慮を…」

所属事務所は、「ジフンは、1月17日（土）・18日（日）に予定されていたTWS 4thミニアルバム『play hard』発売記念・北京イージーウィ（易智宇）ファンサイン会に不参加となりました。ファンの皆さまのご理解をお願いいたします」と明らかにした。

続けて、「ジフンの今後のスケジュール参加については、状況に応じて柔軟に調整される可能性があります。追加のご案内が必要な場合は、改めてお知らせいたします」とし、「ジフンに温かい慰めをお寄せいただき、いつもTWSを応援してくださる42（ファン）の皆さまに感謝いたします」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）ジフン

これに先立ち、所属事務所は12日、ジフンの父親の訃報を伝えていた。当時、「現在ジフンは葬儀場におり、葬儀は遺族の意向により、家族および親族のみで執り行われます。ジフンが家族とともに十分な哀悼の時間を過ごせるよう、温かいご配慮とご理解をお願いいたします」と説明していた。

なお、ジフンが所属するTWSは、昨年10月に4thミニアルバム『play hard』をリリースし、タイトル曲『OVERDRIVE』で大きな人気を集めた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ジフン、新たな魅力にファン歓喜

■【写真】19歳で父を亡くしたYG所属の韓国アイドル

■【写真】TWS、「アンタルチャレンジ」が大流行