本田仁美所属のSAY MY NAME、初のファンコンサートが“即完売”！熱い人気を証明 | RBB TODAY

元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEが、熱い人気を証明した。

SAY MY NAME初のファンコンサートが、チケットオープンと同時に完売を記録し、人気ガールズグループとしての勢いを加速させている。

【写真】本田仁美、胸元ゆるめトップスで“意外なボリューム感”

SAY MY NAMEは、2月7日にソウルの誠信女子大学・雲庭（ウンジョン）グリーンキャンパス大講堂で「2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert "ATTI GIRL" in SEOUL」を開催する。

本日（1月15日）正午にチケット販売がスタートすると、全2公演が瞬く間に全席完売を記録。デビュー後初めて開催されるファンコンサートということもあり、期待が大きく高まっている。SAY MY NAMEはソウル公演を皮切りに、今回のアジアツアーを通じて多くのグローバルファンと対面する予定だ。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）

現在、3rd EP『&Our Vibe』で精力的なカムバック活動を展開中のSAY MY NAMEは、初のファンコンサートでより多彩で完成度の高いステージを披露するため、入念に準備を進めているという。

SAY MY NAMEは、3rd EP『&Our Vibe』のタイトル曲『UFO（ATTENT!ON）』で初の音楽番組1位を獲得したほか、前作比の2倍以上となる初動売上を記録。キャリアハイを更新し、勢いに乗るグループとしての存在感を鮮明に示している。

なお、SAY MY NAMEは今後も音楽番組への出演をはじめ、さまざまなコンテンツを通じてファンとの交流を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

■【写真】「かわいい顔してそんな…」本田仁美、“バキバキ腹筋”

■【写真】本田仁美、KARA・ニコルとの2SHOT

■【写真】「美しい」本田仁美、金髪が映えるサマームード