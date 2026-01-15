LE SSERAFIM、第4世代K-POPガールグループ最高位を記録！2025年フランス再生数ランキングで快挙 | RBB TODAY

LE SSEAFIMがグローバル人気を証明した。

1月13日(現地時間)、Billboard Franceは、アメリカのエンターテインメント産業データ調査会社のルミネイト (Luminate) が2025年1月1日から12月31日までのデータをもとに算定した「2025年にフランスで最も多く再生されたK-POPグループ」の順位を発表した。

LE SSERAFIMは、「2025年にフランスで最も多く再生されたK-POPグループ」の8位にランクインし、第4世代K-POPガールグループの中で最高順位を記録した。

Billboard Franceは、昨年8月時点で集計された「2025年にフランスで最も多く再生されたK-POPグループ」の順位も発表しており、当時LE SSERAFIMは6位にランクインし、第4世代ガールグループの中で最も目立った存在感を放っていた。

現地での単独公演やメディア出演をしたことが無いにも関わらず、多くのリスナーから圧倒的な人気を集めている。

LE SSERAFIMは、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームのSpotifyでも、目覚ましい成果を成し遂げた。1月13日時点で、月別リスナー数が1702万6340人を記録し、第4世代K-POPグループの中で最多となるリスナー数を達成した。

特に、『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、音源リリースから約7週間で累積再生数1億回を突破し、自己最短となる１億回再生を達成した。『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、音源リリースから3カ月近く経った現在でも1日あたりのストリーミング再生数が140万回以上を記録しており、ロングランヒットの人気を集めている。

LE SSERAFIMは、1月31日～2月1日、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米など全19都市29公演行った初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」の集大成を飾る。

ソウルでのアンコール公演は、既に2日間にわたる公演がいずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど、大きな人気を集めている。

グローバルな活躍をみせているLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

