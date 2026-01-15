「ヒョプ様」こと俳優チェ・ジョンヒョプ、“胸キュン必須”の笑顔に釘付け！新ドラマのスチール公開 | RBB TODAY

「ヒョプ様」こと俳優チェ・ジョンヒョプが、新ドラマで予測不能なロマンスを予告した。

韓国で2月20日21時50分に初放送を迎える新ドラマ『きらびやかな君の季節に』（原題）は、毎日をワクワクする夏休みのように生きる男「チャン」と、自らを冬に閉じ込めて生きる女「ラン」が運命のように出会い、凍りついた時間を呼び覚ます“予測不能でときめきあふれるロマンス”を描く作品だ。

チェ・ジョンヒョプは、世界的アニメーションスタジオに所属するアニメーター、ソヌ・チャン役を演じる。チャンは、太陽のように明るく愉快な一方で、過去の謎めいた事故による深い傷を抱えて生きる人物。ハランとの出会いを通じて、想像もしなかった秘密と向き合い、人生の新たな局面を迎えることになる。

本日（15日）公開されたスチールには、日常の何気ない瞬間さえ特別に変えるソヌ・チャンの魅力が余すところなく収められている。チェ・ジョンヒョプは自然な笑顔と愛嬌あふれる表情で、思わず保存したくなる“彼氏ショット”を完成させた。

しかし、明るく見えるその姿とは裏腹に、ソヌ・チャンは誰にも簡単に明かさない深い傷を胸に秘めている。7年前、死の淵から奇跡的に生還して以来、毎日をまるで休暇のように楽しく生きようと努力しているが、その裏には隠された謎の事故と、いまだ解かれていない真実が存在し、物語は予測不能な展開を予感させる。

制作陣は「チェ・ジョンヒョプは、明るさと傷が共存するソヌ・チャンを、彼ならではの温かく繊細な感情演技で表現する予定だ。笑顔の裏に隠された心の機微まで丁寧に描き出し、お茶の間を魅了する彼の活躍に期待してほしい」とコメントしている。

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

