健康異常説で休止中なのにド派手メイクで近況報告した韓国アイドル | RBB TODAY

健康異常説が浮上しているガールズグループ2NE1（トゥエニィワン）のメンバー、パク・ボムが唯一無二の雰囲気が漂う近況写真を公開し、ファンに向けて挨拶を伝えた。

パク・ボムは1月14日、自身のSNSを通じて「今日買ったシャネルのリップがすごく可愛くて使ってみたくなった」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真の中のパク・ボムは、人形のような顔立ちと、彼女特有の濃いアイラインとまつ毛を強調したメイクで視線を引きつけた。特に、本人が言及した赤いリップスティックをポイントに活用し、幻想的でありながら華やかなパク・ボムならではのシグネチャーメイクを完璧に表現していた。

（写真＝パク・ボムInstagram）

ファンたちは「今も変わらず人形のようなビジュアルだ」「パク・ボムだけのメイクスタイルが本当によく似合っている」と熱い反応を見せた。

パク・ボムは現在、健康上の理由により公式活動を一時中断し、休養を取っている状態で。以前、所属事務所側はパク・ボムの健康回復のために活動休止を決定したと明らかにしており、パク・ボムはSNSを通じて日常を継続的に共有しながら、回復した姿でファンとの交流を続けている。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

