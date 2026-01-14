東京の5億円豪邸が話題となった秋山成勲、バッグから次々“高級アイテム”が登場！「本物のダイヤ？」 | RBB TODAY

秋山成勲（あきやま・よしひろ、チュ・ソンフン）が、自身のバッグの中身を公開した。

1月13日に韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『当日配送 我が家』（原題）では、俳優のキム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンラン、ダンサーのGABEEが秋山と対面する様子が放送された。

この日、秋山は共演者のために韓牛を購入してきたことを明かした。そんななか、チャン・ヨンランが秋山成勲の持ち物に興味を示すと、本人はバッグを開け、中身を次々と披露し始めた。

バッグからは、高級ブランドの黒いカーディガンやロングカーディガンが次々と登場。GABEEが「着てみてもいい？」と声をかけると、秋山は快く応じ、「もともと女性用なんだ」と説明した。

さらに複数のサングラスも取り出され、これを見たハ・ジウォンは「ファッショニスタだね」と感嘆の声を上げた。

また、チャン・ヨンランがブレスレットや指輪に目を留め、「これ、本物のダイヤ？」と尋ねると、秋山は「本物のダイヤだ」と明かし、共演者を驚かせた。

秋山のダイヤの指輪まで身に着けたGABEEは、“お金持ちの奥様”になりきって振る舞い、笑いを誘った。GABEEは最後に、「今まで見た男性のバッグの中で一番面白かった」と満足そうに語った。

（記事提供＝OSEN）

